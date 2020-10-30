21 عامًا.. كشف هوية مرتكب حادث «نيس» الإرهابي

شهدت مدينة نيس الفرنسية حادثا إرهابيا، أمس الخميس، في كنيسة نوتردام وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، سيدة تبلغ من العمر 60 عاما، ورجل، يبلغ من العمر 55 عاما، عثر عليه مقطوع الرأس وهو أحد المسؤولين عن صيانة الكنيسة، والضحية الثالثة امرأة تبلغ من العمر 44 عامًا وتمكنت من الهرب إلى مقهى قريب بعد تعرضها للطعن عدة مرات، لكنها توفيت في وقت لاحق.كشفت الأجهزة الأمنية أن المتهم يدعى إبراهيم العيساوي من مواليد 1999 يبلغ من العمر 21 عامًا، ويحمل الجنسية التونسية وثيقة من الصليب الأحمر الإيطالي، ولم تعثر الشرطة الفرنسية على إثبات هويته الحقيقية، ولا هاتف محمول، ويتحدث باللغة الفرنسية وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية.وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن المتهم رصدته الشرطة الإيطالية في مدينة باري الإيطالية يوم 9 أكتوبر 2020، وأعطته مهلة 7 أيام لمغادرة البلاد وأفادت بأنه لم يكن لديه أي سجلات جنائية سابقة ولم تبلغ عنه السلطات التونسية كإرهابي، لذلك لم تتخذه السلطات الإيطالية أي إجراء قانوني ضده.ويذكر أنه تعرضت مدينة نيس قبل أربع سنوات لهجوم إرهابي آخر، عندما قاد التونسي شاحنة وصدم حشودا من الناس كانوا يحتفلون بيوم الباستيل في 14 يوليو، مما أسفر عن مقتل 86 شخصا.