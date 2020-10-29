يبحث المواطنون خلال الساعات الأخيرة عن أبرز أغاني المولد النبوي 2020، ويحرص المنشدين كل عام على تقديم أناشيد وأغاني خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يحتفل اليوم المسلمون في بقاع الأرض بالمولد النبوي الشريف الذي يوافق 12 ربيع الأول من كل عام، ويعتبر إجازة رسمية للعاملين بالدولة، وتحتفل كل دولة على طريقتها الخاصة بيوم مولد سيد الهدى وخير البشرية محمد رسول الله، وتتعدد مظاهر الاحتفال من قراءة القرآن والصلاة على النبي، والذكر.





أغاني المولد النبوي 2020





"الدستور" يعرض قائمة بأهم الأغاني والأناشيد الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2020 الحديثة والقديمة التي يحرص المسلمون على سماعها باستمرار، وهي:





- قدم المنشد محمد نشأت أغنية جديدة خاصة بالمولد النبوي هذا العام 2020 باسم يا إمام الرسل، تتحدث عن صفات رسولنا الكريم.

- أغنيتين للفنان حمادة هلال بعنوان "محمد نبينا"، و"سيدنا محمد".

- أغنية الفنان الراحل محمد الكحلاوي الشهيرة "لأجل النبي".

- أغاني ياسمين الخيام "خير الأنام"، و"حبيبي يا رسول الله" والتي تخلدت في أذهاب المصريين ويتذكرنها عند الاحتفال بالمولد النبوي كل عام.

- محمود التهامي "قمر سيدنا النبي" وتعتبر الأغنية الشهيرة التي تغني بها العديد من المنشدين خلال الفترة الماضية.

- أغنية الفنان وائل جسار"في حضرة المحبوب.

- أغاني ماهر زين في حب رسول الله.

-وأغنية الفنان إيهاب توفيق الشهيرة" إلا رسول الله".

وغيرها من الأغاني التي يحرص المسلمون على سماعها في بقاع الأرض سواء من المنشدين أو الفنانين في حب رسول الله صلي الله عليه وسلم.

أناشيد المولد النبوي 2020

"الدستور" تعرض قائمة بأهم الأغاني والأناشيد الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2020 الحديثة والقديمة التي يحرص المسلمون على سماعها باستمرار، وهي:

- قدم المنشد محمد نشأت أغنية جديدة خاصة بالمولد النبوي هذا العام 2020 باسم يا إمام الرسل، تتحدث عن صفات رسولنا الكريم.

- أغنيتين للفنان حمادة هلال بعنوان "محمد نبينا"، و"سيدنا محمد".

- أغنية الفنان الراحل محمد الكحلاوي الشهيرة "لاجل النبي".

- أغاني ياسمين الخيام "خير الأنام"، و"حبيبي يا رسول الله" والتي تخلدت في أذهان المصريين ويتذكرونها عند الاحتفال بالمولد النبوي كل عام.

- محمود التهامي "قمر سيدنا النبي" وتعتبر الأغنية الشهيرة التي تغنى بها العديد من المنشدين خلال الفترة الماضية.

- أغنية الفنان وائل جسار"في حضرة المحبوب".

- أغاني ماهر زين في حب رسول الله.

-وأغنية الفنان إيهاب توفيق الشهيرة "إلا رسول الله".

وغيرها من الأغاني التي يحرص المسلمون على سماعها في بقاع الأرض سواء من المنشدين أو الفنانيين في حب رسول الله صل الله عليه وسلم.

أناشيد المولد النبوي 2020

كتب العديد من الشعراء الأناشيد الدينية والقصائد في مدح النبي صل الله عليه وسلم على مر التاريخ منها، نهج البردة، وفي حب رسول الله، أحمد يا حبيبي يا رسول الله، النبي صلوا عليه، وغيرها من التواشيح والأناشيد الخاصة في حب رسول الله.

اقرأ ايضا:



