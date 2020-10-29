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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تطالب كندا بوقف الأعمال الاستفزازية في مضيق تايوان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:15 م
وزارة الدفاع الوطني
وزارة الدفاع الوطني الصينية
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دعت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الخميس، كندا إلى وقف ما وصفته بـ"أعمالها الاستفزازية" في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان"، خلال المؤتمر الصحفي الشهري بمقر الوزارة، اليوم الخميس، تعليقا على تصريح وزير الدفاع الكندي بأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بحاجة إلى "مراقبة" أنشطة الصين، بدعوى أن "الأعمال التي تقوم بها في بحر الصين الجنوبي تثير القلق الواضح"، إلى جانب إبحار فرقاطة الصواريخ التابعة للبحرية الكندية عبر مضيق تايوان في وقت سابق هذا الشهر.

وقال تشيان، إن جيش التحرير الشعبي الصيني قادر دائما على الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط مساع القوى الانفصالية نحو "استقلال تايوان" بأي شكل من الأشكال.

وأضاف تشيان أن الصين حذرت من أن السعي "لاستقلال تايوان" طريق مسدود، معتبرا أن تصريحات الجانب الكندي التي وصفها بـ"غير المسئولة" واتهاماتها التي لا أساس لها ضد الصين تثير القلق حقا، مطالبا كندا بالتوقف عن إطلاق الدعوات للتجسس على الدول الأخرى (وفقا لتعبيره).

وحث تشيان أيضا الجانب الكندي بالتصرف بحرص حتى لا تسوء العلاقات الثنائية بين البلدين.

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