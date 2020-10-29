العقوبة المتوقعة على والدي الطفل الميت جوعا

أمرت «النيابة العامة» بحبس زوجين 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتلهما عمدًا نجلَهما الرضيع البالغ ثلاثة أشهر بتركه دون رعاية حتى وفاته، وتعريض حياته بذلك للخطر الذي أودى بحياته، وقرر القاضي الجزئي استمرار حبسهما احتياطيًّا 15 يومًا أخرى.وقال المحامي أيمن محفوظ، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المادة الثامنة من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".وشدد أنه لابد أن يقتص المجتمع كله للرضيع "أنس" ضحية العناد وقساوة القلوب من والديه، مطالبا بأقصى عقوبة للجناة الأب والأم.وأضاف محفوظ، أن الرضيع "أنس" كان يصرخ منتظرا الرحمة، ولكن للأسف كانت القلوب أشبه بالحجارة أو أشد قسوة؛ فمات وهو يشكو والديه للمولى عز وجل.وأشار إلى أن تلك الواقعة تتعدى الإهمال إلى مرحلة القتل العمدي، وقد وجهت النيابة العامة للأب والأم ذلك الاتهام طبقا لنص المواد 230 عقوبات، والتي تعاقب من يقتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام.