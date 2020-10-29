رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 29 أكتوبر 2020 الموافق 12 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

العقوبة المتوقعة على والدي الطفل الميت جوعا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:04 م
والدي الطفل الميت
والدي الطفل الميت جوعا
إيمان ماهر
طباعة
أمرت «النيابة العامة» بحبس زوجين 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتلهما عمدًا نجلَهما الرضيع البالغ ثلاثة أشهر بتركه دون رعاية حتى وفاته، وتعريض حياته بذلك للخطر الذي أودى بحياته، وقرر القاضي الجزئي استمرار حبسهما احتياطيًّا 15 يومًا أخرى.

وقال المحامي أيمن محفوظ، في تصريحات لـ"الدستور"، إن المادة الثامنة من قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، يعاقب من يرتكب انتهاكا في حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وشدد أنه لابد أن يقتص المجتمع كله للرضيع "أنس" ضحية العناد وقساوة القلوب من والديه، مطالبا بأقصى عقوبة للجناة الأب والأم.

وأضاف محفوظ، أن الرضيع "أنس" كان يصرخ منتظرا الرحمة، ولكن للأسف كانت القلوب أشبه بالحجارة أو أشد قسوة؛ فمات وهو يشكو والديه للمولى عز وجل.

وأشار إلى أن تلك الواقعة تتعدى الإهمال إلى مرحلة القتل العمدي، وقد وجهت النيابة العامة للأب والأم ذلك الاتهام طبقا لنص المواد 230 عقوبات، والتي تعاقب من يقتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا 2020: إنهم يتجاهلون الفيروس

منحنى خطير.. «الصحة العالمية» عن تسجيل 3 ملايين إصابة بكورونا فى الشرق الأوسط

«بفستان أحمر».. رقصة جديدة لـ«لوردينا» مع حمو بيكا وعمر كمال

مدرسة تهدد أولياء الأمور بـ«فضح أبنائهم» إذا لم يسددوا المصروفات

الصور

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

image description

استمرار عمل لجان المعاينة وتسعير الأراضى بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تقيم معرضًا للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة

الأكثر قراءة

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

الصحة العالمية تحذر المصريين من زيادة إصابات كورونا 2020: إنهم يتجاهلون الفيروس

مدرسة تهدد أولياء الأمور بـ«فضح أبنائهم» إذا لم يسددوا المصروفات

إنفوجراف

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

نجم الساعة

نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز: مصابة بألزهايمر ومحدش بيسأل عليها

منوعات

هولندا تعدم 35700 دجاجة بعد رصد سلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

علماء يكتشفون شعابا مرجانية ضخمة قبالة الساحل الشمالي لأستراليا

أكبر معرض للسياحة ينظّم نسخة 2021 عبر الإنترنت

فاينانشيال تايمز: تحور جديد لكورونا سبب الحالات المكتشفة حديثًا

أيام زمان

حكاية شعر عبد الحليم حافظ الذي ظنت أم كلثوم أنه «باروكة»

«صبري» و«أمين» يكشفان حقيقة أزمات أم كلثوم وجيهان السادات

لماذا تحالفت ليلى علوي مع يسرا ضد فاتن حمامة؟

«إحداهن توفيت في حادث».. مصير شقيقات الفنانات اللاتي بدأن العمل بالسينما

مقالات الرأي
جلال حمام
ويبقى الكتاب المدرسى ضرورة حتمية
صفوت البياضي
مصر باقية.. وهُم زائلون
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «1»
خالد عكاشة
فى ظلال اصطياد الرجل الثانى لتنظيم القاعدة
المزيد

الثقافة

«المصرية العامة للكتاب» تصدر «الفاتحة لصاحب المقام» لأحمد شلتوت

معارض كتب تجوب المحافظات.. وتأجيل معرض الأوبرا لمنتصف نوفمبر

المخرج برهان حنفي: «رسول الإنسانية» يرد على إساءات الغرب

عبد الدايم: مهرجان الموسيقى العربية تتويج لجهود الدولة فى رسالة الإبداع