سعر الريال السعودى اليوم الخميس 29-10-2020
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:52 ص
منة سالمطباعة
يواصل سعر الريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري، في سوق تداول العملات المحلية اليوم الخميس 29-10-2020، حسبما أفادت التقارير النهائية للبنوك المصرية العاملة.
محليًا، بلغ متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما استقر فى بنك الإسكندرية وبلغ 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
وتداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي بـ 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بينما استقر فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".
محليًا، بلغ متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 29-10-2020
جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، بينما استقر فى بنك الإسكندرية وبلغ 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.
وتداول سعر الريال السعودى فى بنك العربي الأفريقي بـ 4.06 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وحقق فى البنك المصرف المتحد 4.03 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، بينما استقر فى بنك مصر إيران للتنمية وبلغ 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ووصل سعر الريال السعودى فى بنك عوده إلى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
ويرتبط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.
ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".