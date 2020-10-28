افتتاح فعاليات الملتقى العالمى الخامس عشر للتصوف بالمغرب.. اليوم

كشفت اللجنة الإعلامية بالملتقى العالمي للتصوف، عن افتتاح النسخة الخامسة عشر من الملتقى العالمي للتصوف الذي تنظمه الطريقة القادرية البودشيشية ومشيختها ومؤسسة الملتقى بشراكة مع المركز الأورومتوسطي لدراسة الإسلام، اليوم الخميس 18 ربيع الأول 1442، الموافق 29 أكتوبر 2020.تجدر الإشارة إلى أن دورة هذه السنة تعقد تحت شعار «التصوف وتدبير الأزمات: دور البعد الروحي والأخلاقي في الحكامة الناجعة»، في إطار الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، ويشارك فيه عدد من الباحثين والعلماء من المغرب، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا،و إفريقيا، وأمريكا.ونظرًا للظرفية الاستثنائية التي يعيشها العالم المتمثلة في جائحة كورونا (كوفيد 19)، وانسجامًا مع التدابير الاحترازية فإن هذا الملتقى ينظم عن بعد (افتراضيًا)، وسيتم بث الجلسة الافتتاحية عبر منصات مؤسسة الملتقى على مواقع التواصل الاجتماعي.