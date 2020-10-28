أمير شاهين بالجبس على ريد كاربت الجونة

خطف الفنان أمير شاهين الأنظار بإطلالته على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة بيد مكسورة.واصطحب الفنان الشاب زوجته التي ارتدت فستان أحمر طويل، أشاد به الحضور في اليوم السادس من المهرجان، فيما ارتدى أمير جاكيت أبيض على تيشيرت أسود.وأصيب أمير في يده بعد أيام من احتفاله بزواجه، وكشفت الصورة التي نشرتها الإعلامية بوسي شلبي عن الإصابة التي ظهرت في الصورة التي نشرتها عبر "إنستجرام"، على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، رفقة إلهام شاهين وشقيقها أمير وزوجته، ولم ترفق معها أي تعليق حول طبيعة إصابة أمير.