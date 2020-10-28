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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت: بدء حملة التطعيم ضد كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:00 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
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أعلن مجلس الوزراء الكويتي، عن البدء بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) مع وصول أول دفعة من اللقاح وعلى مدار عام كامل.

وأوضح (الوزراء) الكويتي، في بيان صحفي، عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد، اليوم، بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن أهداف خطة التطعيم، تتمثل في تقليل المضاعفات ومعدلات الإصابة بالمرض، ومعدلات دخول المستشفى، وتخفيف الضغط على العناية المركزة وتقليل الوفيات.

وأشار إلى أنه تم تحديد الفئات المستهدفة للتطعيم، وهي أولا الفئات الأكثر عرضة لتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، وثانيا الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، ومقدمو الرعاية الصحية، والعاملون في الصفوف الأمامية، ومقدمو الخدمات الأساسية.

وأضاف أنه انطلاقا من حرص مجلس الوزراء على استكمال كافة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في مواجهة الفيروس، تقرر الاستمرار بما قرره مسبقا من آلية العودة التدريجية للحياة الطبيعية من الالتزام بحضور 50% من قوة العمل في القطاع الحكومي والخاص، مع التأكيد على متابعة تطبيق الالتزام بالاشتراطات الصحية، وقيام كل جهة بتوفير الكوادر المناسبة لمتابعة تنفيذ الإجراءات وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت التابعة لها، مع ضرورة محاسبة المقصرين.

وأهاب مجلس الوزراء الكويتي بالمواطنين والمقيمين تحمل مسئولياتهم، والقيام بالواجبات المناطة بهم، والتي تتضمن الخروج فقط للضرورة، وارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وتعقيم اليدين، والحرص على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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