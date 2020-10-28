«مواد البناء»: هناك حالة من الاستقرار في الأسعار

قال أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة من الاستقرار في أسعار مواد البناء بشكل عام والحديد والأسمنت بشكل خاص.أضاف الزيني، لـ"الدستور"، أن التجار بصدد انتصار قرار تراخيص مواد البناء مرة أخرى أن سعر طن الحديد سجل 9500 - 10000 جنيه تسليم أرض مصنع، فيما سجل السعر للمستهلك عند 9700 - 10200 جنيه.