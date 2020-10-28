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الأربعاء 28 أكتوبر 2020 الموافق 11 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا تسجل أعلى نسبة بإصابات كورونا منذ مارس

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:24 م
كورونا في سويسرا
كورونا في سويسرا
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أعلن المكتب الفيدرالي السويسري للصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 8616 حالة إصابة جديدة بالفيروس ووفاة 24 حالة في جميع الكانتونات السويسرية، لتبلغ الإصابات أعلى نسبة منذ بداية مارس الماضي 2020.

يذكر أن السلطات السويسرية كانت قد نجحت في السيطرة على انتشار الفيروس، ووصلت أعداد الحالات المصابة إلى أقل من 30 حالة يوميا، ولكن ومع إنهاء الإغلاق وفتح المحال والمقاهي والملاهي الليلية إضافة إلى عدم التزام البعض الكامل بالإجراءات الاحترازية للوقاية مثل ارتداء الكمامات- عادت أعداد الحالات المصابة للارتفاع، في موجة تشهد عددا من الحالات يفوق بكثير ما كانت قد بلغته في ذروة الانتشار في الربيع الماضي.

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