سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-10-2020 فى البنوك المصرية



أسعار اليورو

وفي بنك الإسكندرية تراجع سعر اليورو اليوم سجل للشراء 18.45 جنيه وللبيع 1864، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.64، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.64، كما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 1864، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.69، وفي البنك الأهلي اليوناني سجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.62، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 1865.



كما تراجع سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي ليسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.65، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.64، وفي بنك مصر سجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.64، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 1865، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، أما في بنك عودة فسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65.



وفي المقابل، استقر سعر اليوم أمام الجنيه في بنك بلوم ليسجل للشراء 18.47 جنيه وللبيع 18.64، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك أتش أس بي سي سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65.



يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:ووفقًا للسوق المحلي نرصد لكم في هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.محليًا، ارتفع سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي، مقابل استقرار سعر اليورو في بنك أتش أس بي سي والبنك المركزي المصري.سعر اليورو فى البنوك اليوم الأربعاء 28-10-2020ارتفع سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 18.52 جنيه وللبيع 18.69، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 18.50 جنيه وللبيع 18.67، كما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس ليسجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 18.49 جنيه وللبيع 18.65، أما في بنك مصر إيران التنمية فسجل للشراء 18.46 جنيه وللبيع 18.77.