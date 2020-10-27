اليمن: عملية عسكرية ضد الحوثيين وتحرير مواقع جديدة بالجوف

حرر الجيش اليمني مسنودا بقوات المقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، مساحات واسعة شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، في عملية عسكرية نوعية كبّدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن مصدر عسكري قوله: "حرر أبطال الجيش مساحات واسعة شرق منطقة بير المرازيق القريبة من مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، خلال عملية عسكرية ناجحة انطلقت من عدّة محاور".وأضاف المصدر: "أسفرت المعارك عن مصرع وجرح العشرات من ميليشيات الحوثي، فيما تمكن أبطال الجيش من أسر عدد من العناصر، واستعادة عدد من الأطقم بعتادها وكميات من الذخائر والأسلحة المتوسطة والخفيفة".