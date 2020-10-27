استعدادًا لرمضان.. روجينا وباسم سمرة يشاركان فى «بنت السلطان»

تعاقد كلٌ من روجينا وباسم سمرة على مسلسل درامي جديد بعنوان "بنت السلطان" من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، ويعد العمل البطولة المطلقة الأولى لروجينا في عالم الدراما، من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.وينتظر المخرج أحمد شفيق عودة روجينا والمؤلف أيمن سلامة من الجونة لحضور مهرجان الجونة السينمائي لبدء تحضيرات العمل وترشيح أبطاله، وبدأ المخرج في معاينة أماكن التصوير المختلفة.روجينا شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "البرنس" أمام النجم محمد رمضان، والذى شارك فى بطولته أحمد زاهر ونور اللبنانية، وتأليف وإخراج محمد سامى.بينما ينتظر باسم سمرة عرض مسلسل "دراما كوين" للدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا" المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال النصف الأول من العام المقبل، ويشارك في بطولته دنيا ماهر.