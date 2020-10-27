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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

متعطشة للدماء.. أمينة أردوغان «مدمنة» تسوق وصراعات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:06 م
أمينة أردوغان
أمينة أردوغان
منار أحمد
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تعتبر زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمينة أردوغان محط أنظار الإعلام التركي بسبب دعمها للحملات العسكرية التركية.

وبحسب تقارير إعلامية تركية، تسعى قرينة أردوغان لتعزيز نفوذ أسرتها في الداخل، وتأجيج الصراع لدعم زوجها وبؤر التوتر في الخارج.

وأشارت صحيفة جمهوريت التركية، أنه رغم تدهور الاقتصاد التركي وزيادة معدل التضخم والبطالة في البلاد، إلا أن التسوق لديها أهم ما يمكن لديها، حيث تحمل حقائب فرنسية فقط تتجاوز ثمنها 50 ألف دولار.

كما تثير أمينة أردوغان منذ العديد من السنوات حالة من الجدل والاستياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب البذخ، خاصة في الوقت الذي يعبر فيه المواطنين الأتراك على معدلات الفقر في البلاد.

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2018، بعدما تبين دعمها للمثليين، خاصة بعد وقوف بجوار مثلي الجنس، وهو الشريك الجنسي لرئيس وزراء لوكسمبورج، والتقطت صورًا معه للعام الثاني على التوالي أثناء التجمع الخاص بزوجات رؤساء دول الناتو.

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