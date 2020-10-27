العقل المدبر.. أمينة أردوغان مهندس الصفقات التركية المشبوهة

سيدة تركيا الأولى، هى من تقف وراء الرئيس رجب طيب أردوغان، فهي العقل المدبر لكل ما تفعل تركيا، فهى الداعم الأول للإرهاب والجماعات المتطرفة بجانب طريقته في السياسة الخارجية.كشفت تقارير دولية، أن أمينة أردوغان، مهندس كل الصفقات التركية، وهى الفاعل الرئيسي في المشهد السياسي التركي، بجانب مسئوليتها عن تحصين زوجها من الصدمات التي يثيرها خصومه ضده.وتعتلى أمينة أردوغان قائمة الشخصيات الأقوى في البلاد، بسبب علاقاتها مع كل الدوائر العسكرية والاستخباراتية والأمنية في تركيا، على أمل أن تعزز من نفوذ وسطوة زوجها وأسرتها.وأفادت التقارير بأن أمينة أردوغان المعروفة بهدوئها الخادع، وابتسامتها الناعمة الماكرة، تدير الدولة التركية بالوكالة، وتصيغ بنفسها السياسات المصيرية في قصر الرئاسة، لكن أحدًا في تركيا لا يمكنه التصريح بذلك حتى لنفسه.وكشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية، عن عدة صور لأمينة أردوغان عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، تظهر فيها بشكل يناقض الشخصية التي تظهر عليها دائما وهي المرأة البسيطة التي تكتفي بالقليل.وأشارت الصحيفة إلى أن أمينة أردوغان، تحب بشكل خاص رحلات التسوق في العالم، والتي تتنقل فيها بين متاجر ملابس مصممي الملابس الفاخرة ومتاجر التحف الأثرية.كما تتطرقت الصحيفة إلى حياة أمينة فى منزلها، مشيرة إلى أن الشاي الذي تشربه يبلغ قيمته 2.000 يورو للكيلوجرام، بأكواب مصنوعة من الذهب يبلغ سعر كل منها 300 يورو، وذلك على الرغم من معاناة الشعب التركى والأزمة الاقتصادية التى يمر بها.