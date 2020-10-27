اتحاد القرضاوي يستعد لدورات تدريبية مشبوهة فى تونس

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد القرضاوي يستعد لتنظيم دورة تدريبية جديدة في تونس، وذلك وسط مطالبات بإغلاق فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في أسرع وقت، توقيًا من زيادة انتشار العنف والإرهاب في البلاد.وعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في تونس عن استغرابه الشديد من ترخيص الدولة التونسية لتنظيم دورة تكوينية تابعة للاتحاد في الوقت الذي تتواتر فيه العمليات الإرهابية في تونس بفعل غسل دماغ شبابنا في مثل هذه الدورات.فيما طالب المرصد الوطني وزارة الشئون الدينية بتوضيح تعاونها مع جمعيات مشبوهة لتكوين الأئمة، فضلًا عن الأحزاب المدنية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ببذل كل الجهود من أجل الوقوف أمام كل تسيّب في مختلف الفضاءات التعليميّة من شأنه نشر الفكر الظلامي والعنيف.ويذكر أن هذا الاتحاد الذي كان يرأسه يوسف القرضاوي، زعيم الحركة الإخوانية العالمية، يسعى لزرع الفكر الجهادي التكفيري والعنيف أينما يُسْمح له بذلك، وأن تونس هي من الدول التي فسحت المجال لفتح مكتب لهذا الاتحاد ليقوم بدورات للجهاديين لتدريبهم على وسائل نشر الفكر الإخواني وضرب مدنية الدولة والنظام الجمهوري في بلادنا" حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المرصد.