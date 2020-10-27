رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 الموافق 10 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتحاد القرضاوي يستعد لدورات تدريبية مشبوهة فى تونس

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:09 م
القرضاوي
القرضاوي
منار أحمد
طباعة
أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن اتحاد القرضاوي يستعد لتنظيم دورة تدريبية جديدة في تونس، وذلك وسط مطالبات بإغلاق فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في أسرع وقت، توقيًا من زيادة انتشار العنف والإرهاب في البلاد.

وعبّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في تونس عن استغرابه الشديد من ترخيص الدولة التونسية لتنظيم دورة تكوينية تابعة للاتحاد في الوقت الذي تتواتر فيه العمليات الإرهابية في تونس بفعل غسل دماغ شبابنا في مثل هذه الدورات.

فيما طالب المرصد الوطني وزارة الشئون الدينية بتوضيح تعاونها مع جمعيات مشبوهة لتكوين الأئمة، فضلًا عن الأحزاب المدنية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ببذل كل الجهود من أجل الوقوف أمام كل تسيّب في مختلف الفضاءات التعليميّة من شأنه نشر الفكر الظلامي والعنيف.

ويذكر أن هذا الاتحاد الذي كان يرأسه يوسف القرضاوي، زعيم الحركة الإخوانية العالمية، يسعى لزرع الفكر الجهادي التكفيري والعنيف أينما يُسْمح له بذلك، وأن تونس هي من الدول التي فسحت المجال لفتح مكتب لهذا الاتحاد ليقوم بدورات للجهاديين لتدريبهم على وسائل نشر الفكر الإخواني وضرب مدنية الدولة والنظام الجمهوري في بلادنا" حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المرصد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«البترول» تطلق «بوابة مصر» لتسويق الفرص الاستثمارية

السيسي لـ البرهان: نساند السودان في صياغة مستقبل يحقق الاستقرار والسلام

«الصحة»: 167 إصابة جديدة بكورونا.. و12 حالة وفاة

براتب 1800 جنيه.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة ببورسعيد

الصور

image description

افتتاح 4 مدارس جديدة بدمياط

image description

محافظ أسيوط: خطوات جادة فى إنشاء مركز معلومات وشبكات المرافق

image description

محافظ أسيوط يتابع جاهزية المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

image description

«حياة كريمة» تستكمل أعمال الرصف بقرى أسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يشارك الطلبة في المحاضرات

الأكثر قراءة

ضحية خلاف أبيها والمديرة.. «التعليم» تكشف تفاصيل جديدة بأزمة «تذنيب سلمى»

الحبس 6 سنوات لمجدى عبدالغنى لعدم تسليم ميراث أقاربه

تجميد الحوافز والمكافآت والبدلات لموظفي الدولة؟.. الحكومة ترد

السيسي لـ البرهان: نساند السودان في صياغة مستقبل يحقق الاستقرار والسلام

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

السقا: فيلم جديد مع عز وكريم والكدوانى من إخراج ساندرا نشأت (حوار)

منوعات

«القمر الأزرق» و«أورانوس» يزينان السماء في «الهالوين» السبت

إيطاليا تعيد إغلاق السينما بالتزامن مع إغلاق ثان جراء كورونا

ما سبب عدم مرض الخفافيش رغم حملها للكثير من الفيروسات؟

شرب القهوة يوميًا يحد من سرطان القولون

أيام زمان

«خفَّضت أجري مرتين ولم يعطني حقي».. سر الخلاف بين أحمد زكي ومحمد خان

رفض طلب عادل إمام وحضر حفل السفارة الإسرائيلية.. حكاية علي سالم مع الزعيم

حكاية الرباعية التي كتبها صلاح جاهين متأثرًا بـ حمدي الوزير

«بدأ حياته بالهجوم علىّ».. اعترافات «الأبنودي» عن علاقته بأحمد فؤاد نجم

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
أرض السلام والأبطال
مؤمن المحمدي
رهان الفناجيلى وأحمد فراج
القس. رفعت فكرى
مُت فارغًا
لواء.حمدى البطران
السودان والإرهاب
المزيد

الثقافة

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: طه حسين قدم برنامجا متكاملا للنهضة

محمد جوهر يحاور الفرنسى جييوم بـ شيلتر آرت سبيس.. غدا

في ذكرى ميلادها.. «السعداوي» و«حتاتة» قصة حب عجيبة قدوتها «دي بوفوار وسارتر»

«الأب الروحي» و«جيمس بوند» و«شبح الأوبرا» في معهد الموسيقى العربية