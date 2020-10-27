«ربنا وقف جنبى».. هل حضرت أمينة خليل مهرجان الجونة وهي مصابة بكورونا؟

أثارت الفنانة أمينة خليل الكثير من الجدل بعد إعلانها إصابتها بفيروس كورونا رغم حرصها على حضور فعاليات مهرجان الجونة فى دورته الرابعة، ما لاحقتها الشائعات وراء إصابتها هذه.. فما القصة؟.صرحت النجمة أمينة خليل، على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قائلة: "أنا جالي كورونا، خلاص خلصتها الحمد لله وقومت منها، هي مش حاجة لطيفة خالص، ولكن هي الحمد لله بتعدي"، مشيرة إلى أنها وضعت نفسها فى العزل لمدة أسبوعين وأجرت أكثر من مسحة وتحليل pcr.فوجّه بعض المتابعين لها اللوم بسبب حضورها مهرجان الجونة، بعدما أعلنت عن إصابتها بكورونا، لترد عليهم عبر خاصية الاستورى على حسابها بتطبيق إنستجرام: "أنا معنديش كورونا، أنا كان عندى كورونا فى أول الشهر، لكن بعد 14 يوم عزل، عملت كذا مسحة، وكل مرة كانت النتيجة سلبية" مضيفة: "ربنا وقف جنبي، والموضوع عدى على خير الحمدلله".وطلبت من جمهورها عدم نشر الشائعات حول قصة إصابتها بفيروس كورونا، خاتمة حديثها: "شكرًا وبحبكم وربنا يحفظنا جميعًا".وبدأت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، تحت شعار «الإنسان والحلم»، وسط اتباع التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر.ويتنافس فى المهرجان 16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و10 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة.