20.5 % انخفاضًا بقيمة العجز في الميزان التجاري خلال أغسطس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 3.02 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020 مقابل 3.80 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 20.5 ٪.وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 9.4 ٪ حيـث بلغـت 1.91 مليار دولار خـلال شهـر أغسطس 2020، مقابل 2.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 32.0 ٪، بترول خام بنسبة 46.5 ٪، ملابس جاهزة نسبة 31.0 ٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة 25.0 ٪)..بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (أسمدة بنسبة 13.9٪، لدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 4.0%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 32.6٪).وفيما يخص الواردات، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.6٪ حيث بلغـت 4.93 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2020، مقابل 5.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها (منتجات البترول بنسبة 49.4٪، قمح بنسبة 3.6 ٪، لحوم بنسبة 8.0 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 44.7٪ ).بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (بترول خام بنسبة 67.8٪، سيارات ركوب بنسبة 36.5٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 34.9٪، زيوت مكرره بنسبة 132.8 ٪).