حبس سيدة خطفت طليقها فى الزاوية

قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، تحت إشراف محامي عام شمال القاهرة، حبس ربة منزل و4 آخرين في اتهامهم بخطف طليق الأولى وأجبروه على التوقيع على إيصالات أمانة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، مفاده تلقيه بلاغا باختطاف شخص بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين صحة البلاغ.وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وفحص خلافات المجنى عليه تبين أن طليقته وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم، وقامت المتهمة باستئجار 4 أشخاص وقاموا بخطف المجنى عليه واحتجازه داخل أحد العقارات، وتم تحديد أماكنهم ونجحت أجهزة الأمن في تحريره والقبض على المتهمين.وبالعرض على اللواء أشرف الجندي مدير الأمن أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.