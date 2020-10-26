حبس عاطلين لحيازتهما مواد مخدرة ببدر

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الاتنين، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، كما أمرت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.وأقر المتهمين بحيازتهم ٣٢٠ جرام من مخدر الهيروين، ٢٤٠ قطعة حشيش،ومبلغ ٦٤٠٠ ألف جنيه من متحصلات تجارتهم، وأقروا بترويجهم للمواد المخدرة بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة بدر من ضبط عاطلين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجهما بدائرة القسم وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.