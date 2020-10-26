ضبط 1187 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة من اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 1187 سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجارٍ استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.