يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.مواقيت الصلاة اليوموتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26-10-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء»، وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26-10-2020محافظتا القاهرة والجيزةالصلاةالفجْر 4:37 AMالشروق 6:04 AMالصلاة الظُّهْر 11:39 AMالصلاة العَصر 2:49 PMالصلاة المَغرب 5:14 PMالصلاة العِشاء 6:32 PMالإسكندريةصلاة الفجْر 4:42 AMالشروق 6:11 AMصلاة الظُّهْر 11:44 AMصلاة العَصر 2:54 PMصلاة المَغرب 5:18 PMصلاة العِشاء 6:37 PMالإسماعيليةصلاة الفجْر 4:33 AMالشروق 6:00 AMصلاة الظُّهْر 11:35 AMصلاة العَصر 2:45 PMصلاة المَغرب 5:09 PMصلاة العِشاء 6:28 PMالسويسصلاة الفجْر 4:31 AMالشروق 5:59 AMصلاة الظُّهْر 11:34 AMصلاة العَصر 2:44 PMصلاة المَغرب 5:09 PMصلاة العِشاء 6:27 PMشرم الشيخصلاة الفجْر 4:24 AMالشروق 5:49 AMصلاة الظُّهْر 11:27 AMصلاة العَصر 2:39 PMصلاة المَغرب 5:04 PMصلاة العِشاء 6:21 PMأسوانصلاة الفجْر 5:04 AMالشروق 6:27 AMصلاة الظُّهْر 12:08 PMصلاة العَصر 3:24 PMصلاة المَغرب 5:50 PMصلاة العِشاء 7:04 PMسوهاجصلاة الفجْر 4:34 AMالشروق 5:58 AMصلاة الظُّهْر 11:37 AMصلاة العَصر 2:51 PMصلاة المَغرب 5:16 PMصلاة العِشاء 6:31 PMمرسى مطروحصلاة الفجْر 4:53 AMالشروق 6:21 AMصلاة الظُّهْر 11:55 AMصلاة العَصر 3:04 PMصلاة المَغرب 5:28 PMصلاة العِشاء 6:47 PM