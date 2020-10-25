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سياسي

«القومي للإعاقة» ينتهي من متابعة انتخابات النواب 2020

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:15 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
محمد الشريف
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انتهت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، من متابعتها للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بالتزامن مع غلق باب اللجان الانتخابية أمام الناخبين.

أشار الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات صحفية، إلى الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة، من أجل توفير المناخ الآمن والصحي للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

أوضح مرعي، في بيان، الأحد، أن غرفة عمليات المجلس تلقت العديد من الاستعلامات التليفونية بغرض الاستفسار عن مقار لجانهم الانتخابية، بالإضافة إلى عدد محدود من الشكاوى الخاصة بوجود بعض اللجان في الأدوار العلوية، ونقص الكراسي المتحركة فيها، والتي تم إبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات، وتم التغلب عليها من قبل مساعدة رجال الشرطة والجيش للناخبين من ذوي الإعاقة بواسطة الوسائل المساعدة المختلفة، التي مكنتهم من الوصول إلى مقر لجانهم الانتخابية والإدلاء بأصواتهم.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بالداخل يومي السبت والأحد الموافقين ٧ و٨ نوفمبر المقبل، وذلك على مستوى ١٣ محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

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