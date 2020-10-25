إصابة مسئول صحي عراقي بانفجار عبوة ناسفة في الأنبار

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، بإصابة مدير الصحة في قضاء (عنة) غربي الأنبار جراء انفجار عبوة ناسفة.وذكر المصدر -وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- أن مدير القطاع الصحي في قضاء عنة الدكتور عدي حاتم، نجا مساء اليوم من محاولة اغتيال بانفجار عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارته الشخصية، مضيفا أن "الانفجار أسفر عن إصابته بجروح بليغة".