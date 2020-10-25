إصابة مسئول صحي عراقي بانفجار عبوة ناسفة في الأنبار
الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:52 م
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أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد، بإصابة مدير الصحة في قضاء (عنة) غربي الأنبار جراء انفجار عبوة ناسفة.
وذكر المصدر -وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- أن مدير القطاع الصحي في قضاء عنة الدكتور عدي حاتم، نجا مساء اليوم من محاولة اغتيال بانفجار عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارته الشخصية، مضيفا أن "الانفجار أسفر عن إصابته بجروح بليغة".
وذكر المصدر -وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- أن مدير القطاع الصحي في قضاء عنة الدكتور عدي حاتم، نجا مساء اليوم من محاولة اغتيال بانفجار عبوة لاصقة موضوعة أسفل سيارته الشخصية، مضيفا أن "الانفجار أسفر عن إصابته بجروح بليغة".