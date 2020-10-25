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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع معدلات الإقبال على اللجان الانتخابية بأسيوط (صور)

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 03:45 م
اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية بأسيوط
أسيوط – محمد أبو شادي:
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تشهد محافظة أسيوط ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإقبال على مقرات اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في منتصف اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط.

واحتشد العشرات أمام مقرات اللجان المختلفة وسط تشديدات أمنية مكثفة، وتمركزات أمنية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.

هذا وقد استعان بعض المرشحين بسيارات الربع نقل والتوك توك والميكروباص لنقل أنصارهم إلى مقرات اللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث شهدت اللجان إقبالًا كثيفًا خاصة بعد خروج الموظفين من العمل، وتوجههم إلى مقر اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إدلائهم بأصواتهم من خلال تخصيص أماكن لانتظار الناخبين وعمل تند ومظلات لهم، بالإضافة إلى تزويد المقار الانتخابية ببوابات تعقيم وتوفير كواشف حرارة وكحول وكراسي متحركة لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمساعدة العاملين باللجان وأفراد الأمن.

في نفس الوقت، قامت مديرية أمن أسيوط بفرض طوقًا أمنيًا في محيط اللجان، وبدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع التأكيد على الناخبين بعد الدخول بدون ارتداء كمامات، فيما قامت حملات تطهير لمقرات اللجان لضمان سلامة الناخبين.

الجدير بالذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا يدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة متمثلة في 497 مركز انتخابي يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

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