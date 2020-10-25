«عمليات تنسيقية الأحزاب»: انتظام التصويت بانتخابات النواب دون مخالفات

ألقى محمد عبدالعزيز، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التقرير الأول لليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2020.وقال عبدالعزيز: "بدأت غرفة أعمالها في التاسعة صباحا وتواصلت مع المتابعين لشباب التنسيقية لانتخابات النواب 2020، وكانت بدأت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال الرصد والمتابعة لليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الأولى في الداخل أمس السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات".وأضاف عبد العزيز، إن المتابعون واصلوا جولاتهم في المحافظات وتلاحظ سير العملية الانتخابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكدوا سير العملية الانتخابية دون مخالفات تؤثر على العملية الانتخابية، وتم رصد عدد المخالفات حول كسر الصمت الانتخابي ولكنه لم يؤثر على سير العملية الانتخابية، كما أنه تلاحظ تسهيل مهامة المتابعين من قبل مسئولي اللجان الانتخابية.وأضاف عبدالعزيز، أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصلت مع نظيراتها من المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، والذين أكدوا انتظام سير العملية الانتخابية.وتجرى المرحلة الأولى لانتخابات النواب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعدا منها 142 مقعدا فى 70 دائرة بالنظام الفردى و142 بدائرتين بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1862 مرشحا فرديا و284 بالقائمة بينهم 1402 مرشحا مستقلا و743 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.وتقلص عدد المرشحين بالنظام الفردى نتيجة تأجيل انتخابات الدائرة السادسة بالنظام الفردى ومقرها ديرمواس بالمنيا بسبب حكم قضائي بإدراج مرشح مستبعد والتى كان يتنافس فيها 18 مرشحا بينهم 14 مرشحا مستقلا و4 مرشحين حزبيين.