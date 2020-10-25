«فاوتشي» يعلن عن طرح لقاح كورونا بحلول ديسمبر

أكد خبير الأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، عن فاعلية لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول ديسمبر المقبل.وفي الوقت الذي ينتظر العالم لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد، أشار فاوتشي إلى أنه لا يمكن التطعيم على نطاق أوسع غير في عام 2021.ووفقًا لقناة «العربية» الإخبارية، فقد أكد فاوتشي أن أحد اللقاحات آمن وفعال بحلول نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر.كما أوضح أنه "عندما تتحدث عن تطعيم قطاع كبير من السكان ليتسنى لك إحداث تأثير هام في ديناميكيات التفشي، فإن ذلك لن يحدث على الأرجح قبل الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل".