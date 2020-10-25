رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 25 أكتوبر 2020 الموافق 08 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث| تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش» وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:39 ص
تأجيل محاكمة
تأجيل محاكمة
محمد السيد
طباعة
يقدم «الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث، اليوم، عن أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.


نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت 24-10-2020


زوج يضبط زوجته مع عشيقها داخل منزله فى حلوان
شهدت مدينة حلوان واقعة زنا جديدة، عندما ضبط "شعبان.م.ع" زوجته "عبير.ج.ي"، تخونه مع عشيقها داخل منزله في أطلس، الأمر الذي دفع العشيق "رضا.ج.س" إلى الاعتداء على الزوج قبل أن يمسك به، وحاول الهرب، وتحفظ عليهما الأهالي وسلموهما للشرطة، وتم نقل الزوج للمستشفى.

قافلة لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجون جمصة
وجهت وزارة الداخلية قافلة طبية من أطباء القطاع بالاشتراك مع إدارة الطب الوقائى والتنسيق مع وزارة الصحة استهدفت (منطقة سجون جمصة)، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء فى إطار الإجراءات الاحترازية الدورية المتبعة للوقاية من الأمراض.

تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس»
قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، تأجيل محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بـ"خلية داعش عين شمس" لجلسة 27 ديسمبر المقبل لحضور المتهمين.

لجان تفتيشية للمرور على أقسام ومراكز وسجن المنصورة
قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الدقهلية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كل أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.

رئيس نادى القضاة يشكر الجيش والشرطة على تأمينهم العملية الانتخابية

وجه المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، ورئيس غرفة عمليات النادي لمتابعة الانتخابات، التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة على تأمينهم العملية الانتخابية.

«مودة ورحمة».. «الداخلية» تجمع 8 سجناء بذويهم فى سجن القناطر

وافق قطاع السجون بوزارة الداخلية، على الاستجابة لالتماس 8 من نزلاء سجن القناطر رجال، بزيارة أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم من نزيلات سجن القناطر نساء.

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية
تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أعمال تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات انتخابات مجلس النواب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب كورونا

الباز عن شراء الأصوات: «ليست ظاهرة.. لكن موجودة ويتم التحقيق فيها»

الصحة: 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2020

الصور

image description

مصر تنتخب: انتخابات الدقي والعجوزة

image description

انزل شارك.. مواطنون يشاركون فى ماراثون انتخابات النواب (صور)

image description

«الهلال الأحمر»: حالة إغماء واحدة فى لجان الجيزة بانتخابات النواب

image description

انتخابات النواب.. صوتك أمانة (صور)

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«باسوا الجزم».. الباز يكشف تفاصيل تواصل 2 من هاربي تركيا معه للعودة إلى مصر

إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه بعد تصريحاته ضد الكويت

إنفوجراف

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس 2 - صفر بالليجا

الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية علاجه

افتتاح 4 فروع من أندية «سيتى كلوب» نهاية 2020 بخدمات رياضية واجتماعية وترفيهية

بسبب كورونا.. بيع لوحة ديفيد هوكني بـ12.8 مليون جنيه إسترليني

أيام زمان

دخل على السادات رافعًا عصاه.. توفيق الحكيم يروي قصته مع الرئيس

اعترافات شيريهان.. «حياتي تغيرت لوجود ابنتي وشعرت بالندم لهذا السبب»

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

مقالات الرأي
ماجد حبته
تفجير السد.. بين الهزل والجد
د.أحمد الخميسى
صيد الأخطاء والنواقص
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
المزيد

الثقافة

الليلة.. ختام حفلات مسرحية «على بابا والأربعين حرامى» بساحة الهناجر

انطلاق فعاليات ورشة «فن الرسم على القماش» ببيت السنارى.. غدًا

«يمشى كأنه يتذكر» على طاولة المركز الدولى للكتاب.. اليوم

فرقة النيل للموسيقى والغناء بضيافة بيت السحيمى