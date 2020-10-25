نشرة الحوادث| تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش» وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين الانتخابات





نشرة أخبار الحوادث اليوم السبت 24-10-2020

زوج يضبط زوجته مع عشيقها داخل منزله فى حلوان



قافلة لتوقيع الكشف الطبى على نزلاء سجون جمصة



تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس»



لجان تفتيشية للمرور على أقسام ومراكز وسجن المنصورة



رئيس نادى القضاة يشكر الجيش والشرطة على تأمينهم العملية الانتخابية



«مودة ورحمة».. «الداخلية» تجمع 8 سجناء بذويهم فى سجن القناطر



وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية



شهدت مدينة حلوان واقعة زنا جديدة، عندما ضبط "شعبان.م.ع" زوجته "عبير.ج.ي"، تخونه مع عشيقها داخل منزله في أطلس، الأمر الذي دفع العشيق "رضا.ج.س" إلى الاعتداء على الزوج قبل أن يمسك به، وحاول الهرب، وتحفظ عليهما الأهالي وسلموهما للشرطة، وتم نقل الزوج للمستشفى.وجهت وزارة الداخلية قافلة طبية من أطباء القطاع بالاشتراك مع إدارة الطب الوقائى والتنسيق مع وزارة الصحة استهدفت (منطقة سجون جمصة)، لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء فى إطار الإجراءات الاحترازية الدورية المتبعة للوقاية من الأمراض.قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، تأجيل محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة عين شمس، والمعروفة بـ"خلية داعش عين شمس" لجلسة 27 ديسمبر المقبل لحضور المتهمين.قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الدقهلية للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كل أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.وجه المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، ورئيس غرفة عمليات النادي لمتابعة الانتخابات، التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة المصرية ورجال الشرطة على تأمينهم العملية الانتخابية.وافق قطاع السجون بوزارة الداخلية، على الاستجابة لالتماس 8 من نزلاء سجن القناطر رجال، بزيارة أمهاتهم وأخواتهم وزوجاتهم من نزيلات سجن القناطر نساء.تفقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أعمال تأمين سير العملية الانتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن، واطمأن على تنفيذ بنود الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين فعاليات انتخابات مجلس النواب.