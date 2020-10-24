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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ أسيوط يتفقد اللجان الانتخابية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:09 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط – محمد أبو شادي:
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تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، عددًا من مقار اللجان الانتخابية بحي شرق وغرب مدينة أسيوط لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب في اليوم الأول لها والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكل اللجان ومحيطها.

شارك في الجولة التفقدية محمد بشير، رئيس حي غرب وأيمن محروس، رئيس حي شرق.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد بعض لجان الانتخابات بمقر بدر التجريبية للغات ثم مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين ومدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق وسط إقبال من المواطنين وكبار السن، والتقى ببعض المواطنين داخل المقار واطمأن على تطبيق كل إجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية داخل اللجان وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان، كما التقى بعض ضباط وأفراد قوات التأمين من الشرطة وبعض أعضاء الشرطة النسائية وطالبهم باليقظة والتشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والتقى أيضًا بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان واطمأن على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر كما تفقد الإجراءات الأمنية لكل اللجان وتواجد أفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم.

واستكمل المحافظ جولته الميدانية بتفقد لجان مدرسة الجلاء الابتدائية بحي غرب ولجان مدرسة الفاروق الرسمية للغات بحي شرق، كما راجع المحافظ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية باللجان، والتقى ببعض رؤساء اللجان مقدمًا لهم الشكر على دورهم الوطني في المشاركة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب وتأكد من توافر كل المستلزمات وأدوات التعقيم وتوزيع الكمامات على الناخبين بأماكن الانتظار المخصصة لهم، فضلًا عن تخصيص مظلات أمام اللجان لاستقبال الناخبين وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأشاد المحافظ بمشاركة كبار السن والسيدات في التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، معلنًا تقديم كل الدعم والمساعدة لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مجددًا مناشدته للمواطنين للنزول والمشاركة والإدلاء بأصواتهم في العرس الديمقراطي لانتخابات مجلس النواب 2020 في المرحلة الأولى التي تضم 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 4 لجان عامة متمثلة في 497 مركزا انتخابيا تضم 914 لجنة فرعية بكل أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

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