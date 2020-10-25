تعرف على خطوات تقديم شكاوى برنامج «تكافل وكرامة»





بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة





نفت وزارة التضامن الاجتماعي صحة المعلومات المتداولة عن إطلاق بوابة جديدة لشكاوى معاش تكافل وكرامة، حيث يتم التقديم والاستعلام وتقديم الشكاوي ومتابعتها إلكترونيا فقط، وعن طريق الموقع الرسمي للوزارة فقط عبر هذا الرابط (من هنا )، حيث يستفيد منه حاليا قرابة 3.6 مليون أسرة عقب تنقية برنامج الدعم النقدي الذي تقدمه الوزارة للمستحقين.





تعرف على طرق تقديم الشكاوى الإلكترونية لبرنامج تكافل وكرامة





أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن طرق تقديم الشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة أو الاستفسار عن أى معلومات خاصة به أو متابعة الشكاوى هى الاتصال على الرقم الساخن 16439، أو عن طريق الموقع الرسمي للوزارة (من هنا) ، واتباع الخطوات المطلوبة للتقديم الشكاوى بكتابة البيانات كاملة الراغب في الشكوى (الاسم رباعي، الرقم القومي،...)، ورقم التليفون المحمول والبريد الإلكتروني، وكتابة الشكوى بالتفصيل، والتاريخ، وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم خدمات إلكترونية للمواطنين.





تعرف على خطوات متابعة شكاوى برنامج التكافل والكرامة إلكترونيا





عقب تداول شائعة إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة جديدة، يجب أن نعرف خطوات متابعة شكاوى برنامج تكافل وكرامة إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ( من هنا





كتابة اسم الراغب في تقديم الشكاوى والرقم القومي





اختيار كلمة استعلام عن شكوى





كتابة المحافظة والعنوان كاملا





كتابة رقم بطاقة التكافل والكرامة





نوع البطاقة (تكافل أو كرامة)





نوع البطاقة (سارية أم ملغاة)





كتابة قيمة المعاش المستحق للمواطن





ستظهر كافة المعلومات عن المعاش المستحق للمواطن وسبب توقفه والشكوى المقدمة والإجراءات المتبعة فيها، وفي حالة رغبة المواطن في تقديم شكوى آخر يتم تحصيل مبلغ 5 جنيهات فقط بنفس الطريقة السابقة ولكن بتطور الشكوى المقدمة إن وجد.





حظيت، على أعلى نسبة مشاهدة خلال الفترة الماضية، عقب تداول بعض نشطاء التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية معلومات عنها، في هذا التقرير سوف نستعرض حقيقة إطلاق بوابة شكاوى لمعاش تكافل وكرامة، وكيفية متابعة الشكاوى إلكترونيا، وعدد المستفيدين منه حاليا، وكيفية التقديم على المعاش إلكترونيا عبر موقع الرسمي لبوابة وزارة التضامن الاجتماعي.