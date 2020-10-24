«تنسيقية الأحزاب»: لم نرصد أى مخالفة تؤثر على سير انتخابات النواب

قال أكمل نجاتي، مدير غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه في إطار متابعة التنسيقية لسير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى، افتتحت غرفة عمليات التنسيقية أعمالها في تمام الساعة التاسعة صباحًا.وأكد نجاتي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المتابعين رصدوا انتظام سير العملية الانتخابية دون رصد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وتطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن اتباع طرق الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف، أنه قام المتابعون بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية في المحافظات المختلفة والتي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، ومنها حلايب وشلاتين، وتلاحظ تواجد مكثف للناخبين للتعبير عن مشاركتهم في الانتخابات لنواب 2020، ورصد المتابعون عدد من اللجان تواجد المرأة بصورة مكثفة أمام اللجان في الساعات الأولى، وكذلك تواجد الشباب بصورة قوية.وأضاف، أنه تلاحظ خروج وتواجد مكثف من الأهالي بمحافظة حلايب وشلاتين.