مقتل 36 من قوات إقليم قره باغ جراء هجمات أذربيجان

أعلنت الحكومة الأذربيجانية، اليوم السبت، مقتل 36 من قواته جراء هجمات أذربيجان في إقليم قره باغ، وذلك وفقًا لما أعلنته "العربية عاجل".وقد تواصلت المواجهات العنيفة بين أرمينيا وأذربيجان، أمس الجمعة، في إقليم ناغورنو قره باغ، وسط جهود أمريكية للوصول إلى هدنة لوقف القتال.وبعد لقاء جمعه بنظيريه الأذربيجاني جيهون بَيْرَموف والأرمني زُهراب منا تسا كانيان، في واشنطن، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أرمينيا وأذربيجان إلى إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيين في إقليم ناغورنو قره باغ.