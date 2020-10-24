المرأة المصرية تتقدم الصفوف الأمامية فى انتخابات النواب (صور)

تقدمت المرأة المصرية صفوف المشاركة الانتخابية فى الساعات الأولى من العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب 2020 والتي انطلقت اليوم وتستمر على مدار يومين.ورصدت "الدستور" مشاركة المرأة اليوم بمحافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وقنا والجيزة والفيوم وأسوان وعدد من المحافظات التي تجري فيها الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.ودعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السيدات لممارسة حقهن الدستوري والمشاركة بالإدلاء بأصواتهن في انتخابات برلمان 2020.وفتحت لجان التصويت بانتخابات مجلس النواب أبوابها اليوم السبت في التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية، وخصصت خطًا ساخنًا برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كل الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.ويتنافس فى انتخابات مجلس النواب الجارية 1879 مرشحًا فى 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 284 مرشحًا لعضوية مجلس النواب بالمرحلة الأولى من الانتخابات وذلك فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وتجرى انتخابات الإعادة لهذه المرحلة أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.