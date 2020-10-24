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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تجدد الاشتباكات فى «قره باغ» رغم محادثات واشنطن

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:33 م
قرة باغ
قرة باغ
مروة عنبر
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تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين القوات الأذربيجانية وقوات أرمينية في إقليم «قرة باغ»، اليوم السبت، وذلك عقب يوم من محادثات أجريت في واشنطن بهدف إنهاء أعنف قتال يشهده الإقليم الجبلي خلال ما يربو على 25 عاما.

وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن اندلاع قتال في الإقليم والمناطق المحيطة به، واتهم مسؤولون محليون القوات الأذربيجانية بقصف مبان في خانكندي أكبر مدن الإقليم وهو ما نفته أذربيجان.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان على نحو منفصل، أمس الجمعة، في محاولة جديدة لإنهاء القتال الدائر منذ نحو شهر.

وقوض انهيار اتفاق بوساطة روسية لوقف إطلاق النار توقعات التوصل لنهاية سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر، وفقا لفضائية "سكاى نيوز عربية".

واعترفت قوات أذربيجان أنها حققت مكاسب على الأرض تشمل السيطرة الكاملة على الحدود مع إيران وهو ما تنفيه أرمينيا، ويقول مسؤولو الإقليم الأرمن إن قواته صدت هجمات.

من جانبه، قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، إن بلاده مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات، لكنه اتهم أرمينيا بالمسؤولية عن استمرار الأعمال العدائية، وفقا لصحيفة لو فيجارو الفرنسية.

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