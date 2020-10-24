وزير الداخلية يتابع تأمين الانتخابات والتعامل بحسم مع أهل الشر

يتابع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، من مقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، سير انتظام قوات الشرطة المنوطة بتأمين عمليات انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة تنفيذ بنود خطة تأمين انتخابات مجلس النواب.ويتابع الوزير، من خلال منظومة الكاميرات، سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، لتذليل أي صعوبات أو معوقات لتحقيق أعلى معدلات في الأداء الأمني المتميز، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين والحفاظ على سلامتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم.وانتشرت قوات الشرطة بالمحاور الرئيسية والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية، وفرضت مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم خلال فترة الانتخابات وجرى تسيير دوريات أمنية داخل وخارج المدن وكل الطرق والمحاور بالتزامن مع الانتخابات، وانتشرت الأكمنة الأمنية ونقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كل المحاور لتأمين البلاد ومنع أي خروج عن القانون.وتشهد الانتخابات انتشارًا كثيفًا لعناصر الشرطة النسائية، وظهر دورهم الفعال في مساعدة السيدات المترددات على مقار اللجان لتوفير الحماية الكاملة للمرأة المصرية أثناء مشاركتها في الاستحقاق الدستوري.وجرى توفير كراسي طبية متحركة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وحظت المعاملة الطيبة من رجال الشرطة على استحسان المواطنين، وأهدى رجال الشرطة في عدد من اللجان الكمامات الطبية للمواطنين للحماية من فيروس كورونا.وتتواصل غرف العمليات الفرعية بمديريات الأمن على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية؛ لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأي أحداث، كما تقوم القيادات الأمنية والمناصب الإشرافية بالتواجد الميداني الفعال لتحفيز قوات الشرطة، والتأكد من التزامهم بمعايير اليقظة والكفاءة وحسن معاملة المواطنين والتفاني في العمل لحماية مصر.وقالت مصادر بوزارة الداخلية إن الشرطة ستتعامل مع المخططات التي تسعى لتنفيذها قوى الشر، بكل الحسم لحماية الوطن والمواطن من أي محاولات تهدف للنيل من أمن مصر وشعبها.