رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 24 أكتوبر 2020 الموافق 07 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة المهندس نبيل حلاوة محافظ كفر الشيخ الأسبق..ووالد النائب محمد حلاوة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
المهندس نبيل حلاوة
المهندس نبيل حلاوة
طباعة
توفى صباح اليوم السبت، المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، عضو مجلس الشورى السابق ورئيس هيئة النقل العام الأسبق، بعد مسيرة حافلة وطويلة في العمل العام، في العمل التنفيذي و العطاء السياسي والوطني لبلاده، إذ شغل الراحل نبيل حلاوة مناصب كبرى متعددة أثبت فيها نجاحًا كبيرًا عبر سنوات عطائه المتعددة.
والمهندس نبيل حلاوة، هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة، وتجري حاليًا ترتيبات الدفن فى مقابر العائلة وتحديد مواعيد العزاء .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل التصويت.. خطوات معرفة لجنة الانتخابات مجلس النواب 2020

الباز: دعاء خليفة «نمرة إخوانية» جديدة.. وتكلمت عنى شخصيًا

حقيقة إلغاء الامتحانات بصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد

«سموم الجزيرة ترتد إليها».. حقيقة حذف الجيش المصري فيديو «تدمير فرقاطة إسرائيلية»

الصور

image description

صور توافد المواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

image description

إطلالات جذابة لنجوم الفن في حفل افتتاح مهرجان الجونة

image description

إنشاء «رامب» لذوي الإعاقة بجميع المصالح الحكومية في أسيوط

image description

استمرار تطهير وتعقيم مقرات لجان انتخابات النواب بأسيوط (صور)

image description

تحرير 66 محضر حرق مخلفات زراعية بأسيوط

الأكثر قراءة

حريق هائل يلتهم سوق محطة مصر فى الإسكندرية (صور)

ترامب: مصر لو هددت بتفجير سد النهضة لا يمكن لأحد أن يلومها

الباز يكشف حقيقة تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة

رسميا.. مصر تستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إنفوجراف

image description

احذروا «عودة كورونا»

image description

عقوبة استخدام البلطجة خلال انتخابات «النواب» (إنفوجراف)

image description

«صندوق إبراهيم» وإعفاء من التأشيرات.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقيات جديدة

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي (إنفوجراف)

نجم الساعة

«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

منوعات

الاضطرابات العصبية.. اكتشاف خطر مميت لهواء المدن

دراسة: قد يموت نصف مليون أمريكي بسبب كورونا بحلول فبراير

«الهربس» ينتقل إلى الأجنّة ويؤذى أدمغتهم

وفاة المصور هورفات أحد الرواد المؤسسين لفن تصوير الأزياء

أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

«الصحافة بالغت في تقديره».. اعترافات «الأطرش» عن محمد عبدالوهاب

«موافقته على دخولي الفن أذهلتني».. كيف وصفت سعاد حسني والدها؟

«الساداتي».. حكاية الاسم الأصلي للرئيس محمد أنور السادات

مقالات الرأي
ماجد حبته
وقف إطلاق النار.. بين مَن ومَن؟!
صفاء النجار
أمومة مصلوبة «2»
محمد محمود عمارة
أحفظ كرامتك أولا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الجمهور لا يعرف «الحب المتاح»
المزيد

الثقافة

«التعليم ومستقبل الثقافة في مصر» على مائدة الأعلى للثقافة غدًا

مناقشة رواية «جدران مرتفعة بلا ظلال» بنادي القصة.. الإثنين

أمسية «الراوى والعراف» بمكتبة الزاوية الحمراء.. السبت المقبل

شعبة الإنشاد الدينى بالموسيقى الشعبية تشارك فى مهرجان سماع الدولى