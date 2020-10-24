وفاة المهندس نبيل حلاوة محافظ كفر الشيخ الأسبق..ووالد النائب محمد حلاوة

توفى صباح اليوم السبت، المهندس نبيل حلاوة، محافظ كفر الشيخ الأسبق، عضو مجلس الشورى السابق ورئيس هيئة النقل العام الأسبق، بعد مسيرة حافلة وطويلة في العمل العام، في العمل التنفيذي و العطاء السياسي والوطني لبلاده، إذ شغل الراحل نبيل حلاوة مناصب كبرى متعددة أثبت فيها نجاحًا كبيرًا عبر سنوات عطائه المتعددة.

والمهندس نبيل حلاوة، هو والد رجل الصناعة وعضو مجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة، وتجري حاليًا ترتيبات الدفن فى مقابر العائلة وتحديد مواعيد العزاء .