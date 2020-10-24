الإحصاء: 82.2 مليون دولار صادرات مصر من العطور في 7 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن صادرات مصر من العطور ومستحضرات التجميل بلغت 82.2 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي 2020 مقابل 84.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.2 مليون دولار خلال عام.وأضاف تقرير الإحصاء أن قيمة الصادرات من صابون ومستحضرات تنظيف بلغت 144.2 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2020 مقابل 161.1 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض 16.8 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة صادرات مصر من السلع تامة الصنع لدول العالم قد بلغت 7.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ويوليو 2020 مقابل 8.04 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بتراجع قدره 716.2 مليون دولار خلال عام.