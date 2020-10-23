«القاضي» في ختام ملتقى فلسطين للقصة العربية: توافرت شروط نجاحه
الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:10 م
حسام الضمرانيطباعة
قال الناقد الأدبى والأكاديمى محمد القاضى، إن ملتقى فلسطين للقصة العربية دورة الشهيد ماجد أبو شرار؛ الذي تنظمه وزارة الثقافة الفلسطينية توافرت فيه الشروط العلمية والتقنية نجاحه.
وأوضح "القاضى"، أن الملتقى يكتسي بعدا رمزيا، فهو ينعقد في زمن الكورونا: زمن الانفصال، والتوحّد، والانكفاء، والخوف، والتوجّس، ومع ذلك، فها نحن نلتقي في حضن فلسطين: من الأردن ومصر والسعودية والبحرين والمغرب وتونس، من البحر إلى البحر، ومن الخليج إلى المحيط، لنؤكد أن الفكر لا يعرف حدودا، وأن قضية فلسطين حية في الوجدان العربي، وأن إيماننا بالقضية الفلسطينية لا تزعزعه الاتفاقيات ولا الأحلاف ولا المعاهدات.
وتابع: "إن هذا الملتقى تعبير عن الإيمان بالكلمة الصادقة النابعة من الأعماق، وفي هذا مراهنة على أن الفكر هو الذي يغيّر الأشياء، وأن الكلمة هي الرصاصة الأبقى وهي المصباح الأنقى، وبها نبني هويتنا الراسخة: تلك التي تراهن على الاختلاف والتنوع، وتؤسس للحق والعدل".
وفى ختام كلمته وجه الشكر لمنظمي هذا الملتقى، كما توجه إلى كل المشاركين فيه بخالص الامتنان على ما تفضلوا به من مداخلات قيمة متمنيًا جمعها في صيغة مكتوبة حتى تجمع في كتاب يخلد هذا اللقاء.
وأوضح "القاضى"، أن الملتقى يكتسي بعدا رمزيا، فهو ينعقد في زمن الكورونا: زمن الانفصال، والتوحّد، والانكفاء، والخوف، والتوجّس، ومع ذلك، فها نحن نلتقي في حضن فلسطين: من الأردن ومصر والسعودية والبحرين والمغرب وتونس، من البحر إلى البحر، ومن الخليج إلى المحيط، لنؤكد أن الفكر لا يعرف حدودا، وأن قضية فلسطين حية في الوجدان العربي، وأن إيماننا بالقضية الفلسطينية لا تزعزعه الاتفاقيات ولا الأحلاف ولا المعاهدات.
وتابع: "إن هذا الملتقى تعبير عن الإيمان بالكلمة الصادقة النابعة من الأعماق، وفي هذا مراهنة على أن الفكر هو الذي يغيّر الأشياء، وأن الكلمة هي الرصاصة الأبقى وهي المصباح الأنقى، وبها نبني هويتنا الراسخة: تلك التي تراهن على الاختلاف والتنوع، وتؤسس للحق والعدل".
وفى ختام كلمته وجه الشكر لمنظمي هذا الملتقى، كما توجه إلى كل المشاركين فيه بخالص الامتنان على ما تفضلوا به من مداخلات قيمة متمنيًا جمعها في صيغة مكتوبة حتى تجمع في كتاب يخلد هذا اللقاء.