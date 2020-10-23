«القاضي» في ختام ملتقى فلسطين للقصة العربية: توافرت شروط نجاحه

قال الناقد الأدبى والأكاديمى محمد القاضى، إن ملتقى فلسطين للقصة العربية دورة الشهيد ماجد أبو شرار؛ الذي تنظمه وزارة الثقافة الفلسطينية توافرت فيه الشروط العلمية والتقنية نجاحه.وأوضح "القاضى"، أن الملتقى يكتسي بعدا رمزيا، فهو ينعقد في زمن الكورونا: زمن الانفصال، والتوحّد، والانكفاء، والخوف، والتوجّس، ومع ذلك، فها نحن نلتقي في حضن فلسطين: من الأردن ومصر والسعودية والبحرين والمغرب وتونس، من البحر إلى البحر، ومن الخليج إلى المحيط، لنؤكد أن الفكر لا يعرف حدودا، وأن قضية فلسطين حية في الوجدان العربي، وأن إيماننا بالقضية الفلسطينية لا تزعزعه الاتفاقيات ولا الأحلاف ولا المعاهدات.وتابع: "إن هذا الملتقى تعبير عن الإيمان بالكلمة الصادقة النابعة من الأعماق، وفي هذا مراهنة على أن الفكر هو الذي يغيّر الأشياء، وأن الكلمة هي الرصاصة الأبقى وهي المصباح الأنقى، وبها نبني هويتنا الراسخة: تلك التي تراهن على الاختلاف والتنوع، وتؤسس للحق والعدل".وفى ختام كلمته وجه الشكر لمنظمي هذا الملتقى، كما توجه إلى كل المشاركين فيه بخالص الامتنان على ما تفضلوا به من مداخلات قيمة متمنيًا جمعها في صيغة مكتوبة حتى تجمع في كتاب يخلد هذا اللقاء.