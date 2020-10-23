«ملاية سرير».. بشرى ترتدي فستان أبيض منفوش (صور)

أطلت الفنانة بشرى بفستان أبيض منفوش في الدورة الرابعة لحفل افتتاح مهرجان الجونة.وشبه البعض فستان الفنانة بشرى بـ«ملاية السرير» الأمر الذى أثار موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم» وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.