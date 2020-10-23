«علقت الموبايل في رقبتها».. يسرا بـ«الويفي» في الجونة (صور)

خطفت النجمة يسرا أنظار حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الرابعة، بفستان أحمر طويل مرصع باكسسوارت و«كفر موبيل».ونسقت يسرا مع إطلالتها حقيبة باللون الفضي، وارتدت حلقا باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا هادئا مع تسريحة شعر الويفي تناسبت مع أجواء السجادة الحمراء.وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء اليوم الجمعة، تحت شعار «الإنسان والحلم»، وتستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.