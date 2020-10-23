محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من المراكز الانتخابية المقرر أن تستقبل الناخبين غدًا السبت للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تستمر يومى السبت والأحد 24 و25 أكتوبر الجاري.وشملت الجولة التفقدية لمحافظ الجيزة مدرسة هشام شتا الإعدادية بحي العمرانية، وهو الحي الذي يضم 47 لجنة فرعية داخل 15 مركزًا انتخابيًا، ومدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود بحي الدقي، وهو الحي الذي يضم 31 لجنة فرعية داخل 28 مركزًا انتخابيًا، ومدرسة القومية بحى العجوزة وهو الحى الذي يضم 47 لجنة فرعية داخل 28 مركزًا انتخابيًا.حرص المحافظ خلال جولته على متابعة جاهزية المقرات الانتخابية وأعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل وتواجد المولدات الكهربائية وكفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للمقرات الانتخابية.وشدد المحافظ على توفير عدد كافٍ من الكراسي داخل المقرات الانتخابية للتسهيل على المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم وتوفير أماكن انتظار كبار السن ووضع مظلات، والتأكد من كفاءة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية، وتوفير مصدر احتياطى للتيار الكهربائي وتدبير كرسى متحرك بكل مقر بالتنسيق مع الإدارات الصحية.أكد المحافظ أنه تمت تهيئة المناخ الملائم للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، موجهًا جموع المواطنين بالمشاركة الإيجابية والذهاب إلى صناديق الاقتراع للتعبير عن أصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي للنهوض بوطننا الغالي واختيار من يمثلونهم في مجلس النواب.رافق المحافظ خلال الجولة رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة والعمرانية ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ووكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.