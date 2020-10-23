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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 62 «ديلر» يروجون المخدرات حول الجامعات والمدارس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:47 م
ضبط 62 ديلرالمخدرات
ضبط 62 ديلرالمخدرات
مريم جبل - عمرو المزيدي
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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجى ومتعاطى المواد المخدرة بكل أنواعها بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 52 قضية متنوعة بكل محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المتهمين فيها 62 متهمًا، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت 8.415 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 2.280 كيلوجرام.

وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت 1.690 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو، وزنت كيلوجرام وكمية من مخدر الفودو، وزنت 180 جرامًا وكمية من مخدر الآيس، وزنت 180 جرامًا، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 100 جرام، و448 قرصًا مخدرًا، و1871 قرصًا مؤثرًا، وتنفيذ 9 أحكام قضائية متنوعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط "23.425 جنيه – فرد محلى – فرد روسى - كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 62 هاتف محمول – 3 سيارات – 8 دراجات نارية – 2 ميزان – 6 قطع سلاح أبيض".

ولاقت تلك الحملة استحسان ورضاء أهالي الطلبة من رواد المدارس والمعاهد والجامعات والمناطق المحيطة بها لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.

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