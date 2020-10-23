«المنقذون».. شباب تطوعوا لمساعدة المصريين ضد خطر السيول

◄ عضو فريق إنقاذ: "نعمل على مدار 24 ساعة ونتعاون مع الهلال الأحمر"



◄ أندرو: نشعر بالسعادة الكبيرة حين نستطيع إنقاذ مواطن من الخطر



مجموعة من الشباب المتطوعين قرروا أن يستغلوا ما يملكون لخدمة الجميع، يضحون بسياراتهم باهظة الثمن لإنقاذ المواطنين من خطر السيول، ولم تكن هذه المرة الأولى لهم في مهمة الإنقاذ، بل كان لهم دور كبير في الأزمة التي شهدتها البلاد بداية العام الحالي، حين أغرقت الأمطار شوارع مصر، ووقع العديد من الضحايا العالقين بسبب هطول الأمطار الغزيرة.قبل أيام قليلة، أعلنت وزارة التضامن عن تعاون جديد بين الهلال الأحمر وهؤلاء الشباب الذين يحمل فريقهم اسم "Rescue Squad"، استعدادًا لمواجهة السيول التي أعلنت عنها الأرصاد في الأيام الحالية، كونهم فريق يمكن الاعتماد عليه في مثل هذه المواقف، نظرًا للدور الكبير الذي قاموا به مؤخرًا، وكان له صدى واسع وترحيب من الجميع.اتخذ الفريق أماكن معينة ليكون مركز لهم، يستطيع المواطنين اللجوء إليهم في أي موقف قد يتعرضون له، وكذلك استقبال الاستغاثات من قبل المواطنين من خلال خط ساخن قاموا بنشره على صفحات التواصل الاجتماعي.تواصلت "الدستور" في السطور التالية مع أعضاء هذا الفريق، الذي يكرس جهده دائمًا لدعم وخدمة المواطنين خلال فترات الطقس السيئة التي تضرب البلاد، داخل عدة مناطق في محافظة القاهرة مثل التجمع الخامس والمعادي، مصطحبين معهم سيارات الدفع الرباعي التي يملكونها، بعد أن وعدتهم الحكومة بإصلاح أي شئ قد يخسروه من خلال خدمتهم للمواطنين.حسن سوكا، أحد أعضاء مجموعات الإنقاذ من الأمطار والسيول، أوضح أن هناك خط ساخن كي يساعدوا المواطنين أثناء السيول والأمطار الغزيرة، مبينًا أنهم يتحركون في خلال 5 دقائق إلى المنطقة من بعد الاستغاثة التي تصل إليهم.وأشار في تصريح لـ"الدستور" أن الفريق يغطي 5 محافظات إلى جانب عدد من المناطق المتفرقة في محيط محافظتي الجيزة والقاهرة، من أجل إغاثة المواطنين الذين يتعرضون للسيول أو كوارث الأمطار.سوكا، أكد أن الفريق كان يمتلك 40 سيارة وأصبحوا الآن 250 سيارة للإنقاذ، وذلك بعد حدوث تعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر، وخضوعهم لدورات تدريبية في مهام الإنقاذ وتقديم المساعدات وقت الكوارث الطبيعية.عضو فريق الإنقاذ أوضح أن الفريق يعمل على مدار 24 ساعة دون توقف، مبينًا أنهم الآن يقومون بالتوسع في مناطق المدن الجديدة؛ لأنها الأكثر عرضة للسيول والأمطار، مثلما حدث في شتاء عام 2015.أندرو اسكاروس، شاب ثلاثيني، وهو أحد أعضاء فريق إنقاذ غرقى السيول، يروي في حديثه لـ"الدستور"، التجربة التي خاضها خلال السنوات القليلة الماضية في أوقات الطقس سيئ، بعد حدوث كوارث كبيرة في الشوارع جعلته يدفع بسيارته الوحيدة التي يمتلكها لإنقاذ المواطنين من هذا الخطر، كما حدث من قبل أثناء غرق المواطنين في مصر الجديدة والتجمع الخامس.أشار الشاب إلى المشاعر النبيلة التي يستقبلها به المواطنون الغارقون في السيول بعد إنقاذهم من الخطر، معبرًا: "بفرح جدًا لما بحس اني أنقذت حد من موقف خطير".اختتم "أندرو" حديثه موضحًا أن سيارات الدفع الرباعي تساعدهم على التأقلم في هذا الطقس السيئ، كما يمكنهم من خلالها إنقاذ أكثر من 20 سيارة و10 أتوبيسات و5 عربات نقل ثقيل، وكذلك توفير جميع المستلزمات التي يحتاج لها ضحايا الأمطار الغزيرة من طعام ومياه.