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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط طالبة وعاطلين خدروا سيدتين لسرقتهما في باب الشعرية

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:10 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات واقعة محاولة سرقة سيدتين فى منطقة باب الشعرية، بأسلوب التخدير وضبط مرتكبى الواقعة، وحرر محضر بالواقعة.

تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية من أحد المستشفيات باستقباله ربة منزل، وكريمتها، فى حالة إعياء شديد وفقدان للوعي إثر تعاطيهما أقراصا مخدرة، وبالفحص تم التقابل مع شقيق الأولى، عامل، وقرر بأنه حال توجهه لزيارة شقيقته بمسكنها اكتشف تواجدها وكريمتها في حالة فقدان للوعى.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة طالبة، ابنة زوج المجني عليها الثانية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، واعترفت بارتكاب الواقعة لرغبتها فى ترك محل سكنها والإقامة صحبة أحد أصدقائها، طالب، وعلمها باحتفاظ المجني عليها الثانية بمبالغ مالية بمسكنها، فاختمرت في ذهنها فكرة سرقتها بأسلوب التخدير بالاشتراك مع الأخير.

وفى سبيل ذلك استعانا بصديق المتهم الثاني، عامل، لإحضار كمية من عقار مخدر، وعقب ذلك توجهت صحبة المتهمين لمحل سكن المجني عليهما وقامت بوضع الأقراص المخدرة المشار إليها داخل عصير أعدته للمجنى عليهما فى محاولة منها لسرقتهما، وعقب فقدانهما الوعى استشعرت حضور شقيق المجنى عليها الأولى فلاذت بالفرار دون الاستيلاء على ثمة مسروقات، وأمكن ضبط المتهمين، وأيدا ما جاء بأقوال المتهمة.

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