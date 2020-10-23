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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

العثور على جثة شاب في قنا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:28 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، صباح اليوم الجمعة، على جثة شاب، بها طلقات نارية، ملقاة بزراعات قرية حجازة قبلي التابعة لدائرة مركز قوص، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده العثور على جثة "عماد"، 28 عاما، بها طلقات نارية وسط الزراعات بقنا في مركز قوص جنوب محافظة قنا.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ورجال المباحث الجنائية من جهودهم لكشف لغز وتفاصيل الواقعة، وضبط المتهم بقتل الشاب وتقديمه للمحاكمة، فيما قد تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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