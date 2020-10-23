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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

أزمة «الملاك الصغير».. والد زبيدة ثروت أشعلها.. ويحيى شاهين: «أنا بنفذ العقد»

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:45 ص
زبيدة ثروت
زبيدة ثروت
ايهاب مصطفى
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أثيرت أزمة كبيرة أثناء تصوير فيلم "الملاك الصغير"، والذي قامت ببطولته الفنانة زبيدة ثروت، وأنتجه يحيي شاهين وأخرجه كمال الشيخ، وسبب الأزمة أن زبيدة ثروت كان من المفترض أن تغني في هذا الفيلم، وكان المشهد يقول إن زبيدة ستحرك شفتيها وتغني بدلًا منها مطربة بطريقة الدوبلاج.

وتدخل والد زبيدة اللواءأحمد ثروت واعترض وقال يجب أن تغني زبيدة بنفسها، إنكم لم تجربوا صوتها، وصوتها جميل.

وهنا قال له يحيي شاهين إن الترتيب لهذا الفيلم قد انتهى بحيث تمثل زبيدة فقط، وإن مسألة الغناء هذه يمكن مناقشتها في فرصة أخرى، ولكن والد زبيدة لم يقتنع وتوقف العمل تمامًا في الأستوديو.

وتدخل يحيي شاهين وطلب من الكاميرا أن تبدأ وقال يحسم الخلاف: "يا استاذ أنا بنفذ شروط العقد"، وتدحل الكثيرون لتهدئة المواقف وعادت زبيدة إلى التمثيل فقط مرة أخرى، وذلك حسبما ذكرت مجلة الكواكب.

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