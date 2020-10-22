إصابة مفتى دمشق عدنان أفيوني إثر انفجار عبوة ناسفة

أصيب مفتى دمشق الشيخ عدنان أفيوني، مساء اليوم الخميس، إثر انفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف العاصمة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".ويعد الشيخ الأفيوني من أبرز علماء سوريا ويرى أن الحرب في سوريا ضد "الإرهاب والتطرف"، كما أنه ركز على المصالحات، وخاض عدة مفاوضات في ريف دمشق إجراء تسوية بين المناطق المعارضة والحكومة وانخرط في المفاوضات التي كانت جارية مع المعارضة المنتشرة في داريا.وسبق أن وصف الأفيوني عقوبات قيصر التي فرضتها أمريكا على سوريا بالجائرة واللاإنسانية، قائلا إن أمريكا تريد خنقنا وإبادتنا لتركيعنا لعدم قدرتها واستطاعتها علينا عسكريا.