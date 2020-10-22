تجهيز غرف للعزل بمدارس الأقصر لمواجهة كورونا

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بشأن مناقشة أهم الإجراءات المتبعة بالمدارس لحماية التلاميذ من فيروس كورونا المستجد خلال العام الدراسي 20202021.ومن جانبه، أوضح "عمران"، أنه بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم تم تجهيز غرفة للعزل بكل مدرسة مزودة بكل أدوات التطهير اللازمة، وبالنسبة للمقصف المدرسي أو المكان المخصص لتناول الطعام به تم تجهيز أكثر من مكان حسب كثافة المدرسة لمنع الازدحام على مكان واحد، وتجهيز الفصول على أن تكون المسافة بين الدرج والآخر ما بين متر إلى مترين حسب مساحة الفصل وكثافته من الطلاب ويتم ترتيب جلوس الطلاب بشكل تبادلي على هيئة رقعة شطرنج، وعمل ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال يتم شرح الإسعافات البسيطة بها وتوعية بكل التعليمات الاحترازية الواجب اتباعها وكيفية التطهير المستمر والتوعية الطلابية بها داخل المدرسة.وأشار مدير مديرية التربية والتعليم، إلى توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة من كلور وكحول وصابون داخل كل مدرسة، وتشكيل فرق إشرافية من المعلمين لمتابعة الطلاب منذ دخولهم المدرسة وأثناء اليوم الدراسي وأثناء الخروج آخر اليوم.وتابع "عمران" أنه من بداية اليوم الدراسي، يقوم مسؤول الأمن أو مشرف البوابة بعمل مسح حراري لكل الطلاب أثناء دخولهم للمدرسة مع عمل تباعد بين كل طالب وآخر لمنع التزاحم أثناء الخروج وأثناء النزول للفسحة المدرسية والخروج اخر اليوم.وأكد "عمران" أن من تتعدى درجة حرارته ٣٨ ° يمنع من الدخول للفصل ويعزل في غرفة العزل ويتم استدعاء ولى أمره، وتقوم الزائرة الصحية وطبيب المدرسة بفحص سريع للطالب وبيان سبب ارتفاع درجة الحرارة أثناء وجود ولى الأمر، وفي حالة الاشتباه يتم عزل الطالب منزليًا لمدة أسبوعين على الأقل وابلاغ الادارة التعليمية والادارة الصحية بذلك لمتابعة الطالب والمخالطين له.وجميع أفراد المدرسة دون استثناء ملزمون بارتداء الكمامات وغسل الأيدي بشكل مستمر باستخدام الماء والصابون وكذلك استخدام الكحول مع تطبيق كافة التعليمات الاحترازية.وفي سياق متصل، أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الزائرة الصحية بالمدرسة عليها دور كبير يتمثل في تقديم الإسعافات الأولية لحين وصول ولي الأمر في حالة ظهور علامات الإعياء على الطالب، وإحالة الطالب للعزل المنزلى أو العزل بالمستشفى حسب حالته الصحية، وإبلاغ الإدارة الصحية بأسماء وهواتف الطلاب المصابين لبحث ومتابعة حالتهم والمخالطين بهم، ورفع الوعي بين الطلاب والعاملين بالمدرسة من خلال ندوات تثقيفية صحية تعطيها لهم في المدرسة.ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر تعليماته بتنظيم قوافل طبية بالمدارس فى مختلف التخصصات الطبية للكشف على التلاميذ والاطمئنان على الصحة العامة لهم.