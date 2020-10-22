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الخميس 22 أكتوبر 2020 الموافق 05 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فويس أوف أمريكا: اليونان ترفع حالة التأهب لمواجهة أي عدوان تركي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 02:26 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
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أكدت شبكة "فويس أوف أمريكا" أن اليونان رفعت حالة التأهب القصوى في ظل اشتعال التوترات مع تركيا مرة أخرى في محيط بحر إيجه.

وتابعت أن البحرية اليونانية أصدرت إنذارًا برتقاليًا مشفرًا، ونصحت السفن الحربية بمحاصرة مجموعة من الجزر الصغيرة في جنوب شرق بحر إيجة والاستعداد لعمل عدائي محتمل من تركيا.

وتزيد المواجهة العدوانية التركية من تعقيد جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لحمل الجانبين على التفاوض على تسوية بحرية.

ونشرت وزارة الدفاع اليونانية أمس الأربعاء صورًا لما وصفه المسئولون اليونانيون بـ "الجدار الوقائي"، لكشف خطورة المواجهة التي تلوح في الأفق مع تركيا.

وقال مسؤولون عسكريون إن زوارق حربية يونانية حلقت فوق كاستيلوريزو وعدد من الجزر غير المأهولة، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى حماية الأراضي اليونانية ضد المحاولات التركية لمسح المياه المتنازع عليها بحثًا عن النفط والغاز.

وكانت أنقرة قد أعادت نشر سفينة المسح Oruc Reis في وقت سابق من هذا الشهر بعد أسابيع فقط من استدعائها من مهمة مماثلة كادت تجعل اليونان وتركيا على شفا حرب بشأن حقوق الطاقة في شرق البحر المتوسط.

وقال محللون إن ما يجعل عملية إعادة الانتشار هذه خطيرة هو أن السفينة التركية اقتربت من الساحل اليوناني.

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