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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحالف الشر.. «الدوحة» تطلق حملة لدعم المنتجات التركية

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:22 م
المنتجات التركية
المنتجات التركية
منار أحمد
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قالت وكالة دي إتش إي التركية، اليوم الخميس، إن السلطات القطرية أطلقت حملة لدعم المنتجات التركية بعد الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد التركى، جراء حملة السعودية لمقاطعة المنتجات التركية في المملكة.

وذكرت الوكالة التركية فى تقريرها، أنه كلما تضيق تنقذها الدوحة، وكانت قد بدأت الدوحة اليوم الخميس، حملتها لإنقاذ الاقتصاد التركى، إذ أطلق التجار القطريون شعار اشتر المنتج التركى فقط، وعلقوا إعلانات للبضائع التركية بجانب علم تركيا.

يأتي ذلك بينما بدأ تجار سعوديون في إزالة منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوف المتاجر بعد دعوات سعودية إلى مقاطعة هذه المنتجات.

واشتكى مصدرون أتراك للمنسوجات وبضائع أخرى مؤخرًا من تأخير مبالغ لهم في الجمارك السعودية، وأوائل الشهر الجاري، دعا رئيس غرفة التجارة السعودية إلى مقاطعة كل ما هو تركي، مؤكدًا أنها مسئولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، ردًا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا.

وتفاعل مئات النشطاء العرب على صفحات التواصل الاجتماعي مع هاشتاج قاطعوا المنتجات التركية، في الوقت الذي اعترفت فيه عدة شركات تركية بالضرر البالغ الذي وقع عليها إزاء حملات المقاطعة الشعبية التي تستهدف وقف شراء منتجاتها في السعودية، وتوسلت الأطراف المعنية الوصول إلى حل ينقذها.

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